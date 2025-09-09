Арина Соболенко посетила знаменитое американское ток-шоу

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала гостьей одного из самых популярных ток-шоу США — «Ночное шоу с Джимми Фэллоном».

© Чемпионат.com

Теннисистка пришла на шоу со своим кубком за победу на US Open — 2025. Ведущий также вывел мужчину в форме, как у Карлоса Алькараса, и рассмешил Арину.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

В финале Открытого чемпионата США Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.