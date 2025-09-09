Виталия Дьяченко проиграла в первом круге турнира в Сан-Паулу

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смола преодолеть барьер первого круга турнира в Сан-Паулу. В стартовом матче она проиграла представительнице Аргентины Хулии Риере со счётом 3:6, 6:7 (1:7).

Матч продолжался 1 часа 43 минуты. Российская теннисистка в этой встрече допустила пять двойных ошибок и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. На счету аргентинки один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти возможных.

Риера во втором круге турнира в Сан-Паулу встретится с победителем пары Ясмин Мансури (Франция) – Александра Эала (Филиппины).

Турнир в Сан-Паулу проходит с 8 по 14 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.