В матче WTA впервые победила теннисистка 2010 года рождения

Бразильянка Науани Витория Леме Да Силва стала первой теннисисткой 2010 года рождения, сумевшей одержать победу в матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

15-летняя Да Силва одержала победу над соотечественницей Каролиной Алвес со счетом 6:7 (0:7), 6:2, 6:0 в матче первого круга на турнире в Сан-Паулу. В следующем раунде Да Силва сыграет со второй сеяной турнира Соланой Сьеррой из Аргентины.

Да Силва занимает 1206-е место в рейтинге WTA, она пробилась в основную сетку благодаря специальному приглашению (wild card) от организаторов соревнований. Алвес располагается на 237-й строчке мирового рейтинга.

Призовой фонд турнира в Сан-Паулу составляет $275 тыс. Соревнования завершатся 14 сентября.