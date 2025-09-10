Трамп оценил финал US Open между Синнером и Алькарасом

Президент США Дональд Трамп высказался о мужском финале US Open — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом, который посетил в качестве гостя бренда Rolex.

© Чемпионат.com

«Ну, мне очень понравилось. Прежде всего, оба игрока невероятно талантливы. Мне кажется, я никогда не видел, чтобы по мячу били так сильно. Невероятный талант, я этим насладился. Раньше я ходил туда постоянно, но в последнее время стало немного сложнее. Мне очень понравилось», — приводит слова Трампа Tennis365.

Из-за визита Трампа матч начался на 40 минут позже из-за дополнительных мер безопасности. Зрителей пускали на стадион медленнее, чем обычно.