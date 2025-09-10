Российские юниоры громко заявили о себе на ТБШ-2025

Плешивцев в паре боролся за титул Australian Open, а Дерепаско дважды выходил в 1/4 финала. Подводим итоги сезона.

В Нью-Йорке только что завершился последний в году турнир «Большого шлема» — US Open. Сезон ТБШ официально закрыт. Вместе с тем подошли к концу и юниорские «Шлемы». Рассказываем, как на главных теннисных турнирах выступили российские спортсмены в возрасте до 18 лет.

В формате проведения соревнований имеются отличия от взрослых «Больших шлемов». В одиночном разряде юноши играют в трёхсетовом формате, а не в пятисетовом. А в обоих парных разрядах применяют правила, действующие на турнирах ATP и WTA, то есть без «больше»/«меньше» при 40:40 (играется решающее очко) и тай-брейк до 10 очков вместо третьей партии, если в ней возникает необходимость. Напомним, на взрослых ТБШ оба парных разряда играют по классическим правилам.

Кроме того, все юниорские сетки в два раза меньше соответствующих им взрослых сеток. В обоих одиночных разрядах выступают по 64 юноши и девушки, в обоих парных — по 32 пары. Таким образом, чтобы выиграть любой юниорский «Шлем» в одиночном разряде, необходимо победить в шести матчах, а парный — в пяти.

Australian Open

На старте года блистал Егор Плешивцев. В прошлом сезоне он стал победителем первенства России среди юниоров до 19 лет в одиночном и парном разряде. Теннисист родом из Химок, а его личный тренер — отец. С папой Егор ездит на все турниры и анализирует матчи, а в Москве занимается в общей группе. Интересно, что кумир Плешивцева — Роджер Федерер, однако сам спортсмен признаётся, что у него нет как такового стиля игры, у которого были бы схожие черты со стилем многократного победителя ТБШ. Для него важнее подстраиваться под соперника. Но у Егора всё же есть коронный завершающий удар — по линии слева. По его словам, многие ребята жалуются на такое исполнение, потому что не могут ничего противопоставить и теряют важные очки.

Плешивцев выступал на юниорском Открытом чемпионате США уже во второй раз. В одиночном разряде он дошёл до третьего круга, где проиграл представителю Финляндии Оскари Палданиусу в двух сетах — 3:6, 2:6. А вот в парном разряде всё сложилось гораздо лучше. Вместе с сербом Огненом Миличем Егор боролся за титул. В решающем поединке юноши уступили дуэту Максуэлл Экстед (США)/Ян Кумстат (Чехия). Однако сражаться в финале одного из главных теннисных турниров — уже огромное достижение.

Успешно стартовал и Тимофей Дерепаско. Тогда 18-летний теннисист занимал 12-ю строчку в рейтинге ITF. Тимофей, как и Егор Плешивцев, на данный момент тренируется под руководством отца — у него, кстати, и мама, и папа — теннисисты. Однако в детстве юноша занимался в СДЮШОР ЦСКА и в академии J-PRO, а с отцом начал работать в 12-13 лет. Дерепаско всегда болел за Даниила Медведева и старался играть так же — активно и резко. Однажды ему даже удалось потренироваться с чемпионом US Open – 2021, что оставило яркие впечатления. В то же время идеальный теннисист по версии Тимофея — тот, у кого есть работа ног Карлоса Алькараса, подача Джона Иснера или Ника Кирьоса, форхенд Фернандо Гонсалеса, удар слева Новака Джоковича, а лучшее чувство мяча, удары с лёта и резаные – как у Роджера Федерера.

На Australian Open – 2025 Дерепаско показал свой лучший результат в карьере на ТБШ — добрался до четвертьфинала. На этой стадии он потерпел поражение от американца Бенджамина Уиллуэрта — 4:6, 4:6.

В мужской сетке также принимал участие Иван Юткин (на тот момент №30), воспитанник СШОР по теннису им. Ш. Тарпищева и первая ракетка Республики Мордовия. Однако как в одиночном, так и в парном разряде он завершил выступление на Открытом чемпионате США уже на старте — в первом круге.

Если говорить о девушках, то на юниорском турнире Россию представляла Анастасия Лизунова, но во второй круг турнира она не прошла.

«Ролан Гаррос»

В текущем сезоне в юниорском мужском одиночном разряде выступали также три теннисиста: из юношей — Тимофей Дерепаско (№13), посеянный под 10-м номером, Егор Плешивцев (№30) и Савелий Рыбкин, пробившийся в сетку через квалификацию. На прошлогоднем юниорском «РГ» Дерепаско и Плешивцев выбыли во втором круге (то есть в 1/16 финала). А для 16-летнего Рыбкина, на тот момент 51-го номера рейтинга, «Ролан Гаррос – 2025» стал дебютным «Шлемом».

Савелий в настоящее время тренируется в Хорватии, в академии Ивана Любичича. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он мечтает быть похожим на Роджера Федерера — швейцарский теннисист в заключительной фазе карьеры выступал под руководством бывшей третьей ракетки мира. Для Рыбкина Хорватия идеальна с точки зрения перемещений по Европе и выступления на соревнованиях. К тому же тренировки с легендами тенниса помогают ему быстрее учиться чувствовать уровень игры. А ещё, одно из хобби Савелия, или Саввы, как его все называют, — это шахматы. Ему нравится схожесть с теннисом — много времени нужно уделять тактике, чтобы добиться результата.

На «Ролан Гаррос» Рыбкин сразу же удачно добрался до третьего круга, но в четвертьфинал выйти не удалось — он проиграл представителю Болгарии Александру Васильеву — 2:6, 5:7. Тимофей Дерепаско тоже дошёл только до этой стадии — в борьбе за 1/4 финала сильнее оказался снова Бенджамин Уиллуэрт, которому россиянин уступил ранее на Australian Open.

В женской сетке участвовали две девушки. 16-летние Рада Золотарёва и Екатерина Тупицына шли 45-й и 49-й соответственно в юниорском рейтинге. Для обеих теннисисток этот ТБШ был первым, как и для Савелия Рыбкина. Россиянки, к сожалению, не прошли дальше первого круга. Однако у них есть все шансы побороться за трофей в следующем году.

Уимблдон

На травяном «Шлеме» выступали только три представителя России: Егор Плешивцев, Тимофей Дерепаско и Савелий Рыбкин. Девушки на турнир не заявлялись. Дерепаско достиг наивысшей позиции среди россиян — играл в третьем круге. В поединке за четвертьфинал он в двух сетах уступил Тийсу Бугарду из Нидерландов — 6:7 (5:7), 6:7 (3:7). Рыбкин выбыл уже на старте, а Плешивцев – во втором круге. Однако в парном разряде Егор вышел в четвертьфинал вместе с представителем Казахстана Амиром Омархановым. На этой стадии они одержали победу над Коннором Дойгом из ЮАР и Кришем Тиаги из Индии — 6:4, 7:6 (10:8), но затем выйти в финал не смогли.

US Open

За титулы на Открытом чемпионате США, заключительном ТБШ года, сражались Тимофей Дерепаско, Савелий Рыбкин и Екатерина Тупицына. Дерепаско выступал уже восьмой раз подряд на турнире «Большого шлема» в своей возрастной категории. Он получил 13-й номер посева, и первым его соперником на турнире стал Йохан Оскар Лиен (№79), попавший в сетку через квалификацию. Тимофей легко справился с Лиеном и впоследствии повторил свой лучший результат на «Шлеме» — добрался до четвертьфинала, как на Australian Open в этом сезоне.

Савелий Рыбкин, в отличие от Дерепаско, не получил посева на US Open. Но 16-летний теннисист, занимающий 46-ю строчку в юниорском рейтинге, избежал встречи с кем-то из сеяных в первом круге. Жребий определил ему в соперники 18-летнего квалифаера Саймона Колдуэлла — американец был 94-м в ITF и также только стартовал на юниорских ТБШ. Но Рыбкин выйти в следующий круг не смог. Колдуэлл победил со счётом 6:4, 4:6, 6:0.

Екатерина Тупицына (№49) тоже покинула Открытый чемпионат США в самом начале. Она играла с японкой Рэиной Гото (№44), однако в трёх сетах уступила — 4:6, 6:4, 2:6.

Тупицына — воспитанница академии А. Островского. В теннис её привели родители в пять лет, потому что девочка была очень активной. Сейчас Екатерина тренируется под руководством Алексея и Юлии Павловых. В интервью пресс-службе ФТР она рассказывала, что старается играть в атакующем стиле, так как её кумиры — Новак Джокович и Роджер Федерер. Как оказалось, с видом спорта родители не прогадали — в прошлом году у Тупицыной случился настоящий прорыв. Она завоевала три титула в одиночке (на турнирах J100 Астана, J200 Шымкент, J100 Дубай) и один – в паре. Также Екатерина — чемпионка Спартакиады в командном турнире – 2024. Несмотря на плотный тренировочный процесс, девушка много времени уделяет учёбе, особенно английскому языку и биологии, а в свободное время обожает читать. Теннисистка считает, что образование — одна из самых важных составляющих успешного спортсмена.

Тимофей Дерепаско на юниорских ТБШ

В одиночном разряде самым успешным на турнирах «Большого шлема» стал 18-летний Тимофей Дерепаско. А вот в парном разряде дважды отличился Егор Плешивцев, который уже начал набирать очки в зачёт рейтинга ATP. Скоро из юниорского тура на взрослый уровень перейдёт и Дерепаско.

Свой путь на больших юниорских соревнованиях только начинают Савелий Рыбкин и Екатерина Тупицына. В этом году они впервые вошли в топ-50 рейтинга ITF и уверенно продолжают движение вверх.