Финалистка US Оpen‑2025 Анисимова снялась с турнира в Сеуле

Финалистка Открытого чемпионата США по теннису американка Аманда Анисимова сообщила, что пропустит предстоящий турнир в Сеуле.

© Матч ТВ

Соревнования в Южной Корее пройдут с 15 по 21 сентября.

— Мне очень грустно пропускать Korea Open в этом году. В прошлом году я получила огромное удовольствие от проведенного там времени. Очень надеюсь вернуться уже в следующем году, — написала Анисимова в социальной сети.

Анисимова в финале US Open‑2025 проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко — 3:6, 6:7 (3:7).

Американская спортсменка после Открытого чемпионата США поднялась на четвертое место в рейтинге WTA. В 2025 году она также дошла до финала Уимблдона.