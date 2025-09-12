Вероника Кудерметова проиграла 123-й ракетке мира во 2-м круге турнира в Гвадалахаре

26-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова неожиданно проиграла 123-й ракетке мира представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре со счётом 4:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. За это время Кудерметова выполнила восемь эйсов, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх попыток. Её соперница допустила четыре двойные ошибки и выиграла три брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

Турнир в Гвадалахаре проходит с 8 по 14 сентября. Действующей победительницей соревнований является полька Магдалена Френх.