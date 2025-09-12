Кудерметова не пожала руку сопернице после поражения на турнире в Мексике

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не стала пожимать руку сопернице после поражения в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика).

Россиянка проиграла представительнице Андорры Виктории Хименес Касинцевой, занимающей 123‑е место в мировом рейтинге, со счетом 4:6, 2:6.

По окончании встречи теннисистки традиционно направились к сетке, после чего россиянка пожала руку судье на вышке и покинула корт, пройдя мимо соперницы, которая проводила ее взглядом.

Хименес Касинцева по ходу матча несколько раз эмоционально реагировала на выигранные розыгрыши, в том числе на те, которые завершались ошибками россиянки.

Кудерметова была посеяна под вторым номером, она начинала выступление на турнире со второго раунда.