11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне отказался пожимать руку судье на вышке после своего матча с испанцем Педро Мартинесом на Кубке Дэвиса — 2025. Руне проиграл со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (3:7). В третьем сете он подавал на победу в поединке и имел матчбол.

«Он этого не заслуживает. Это совершенно очевидно, учитывая столько ошибок. Не думаю, что это была очень хорошая работа. Поэтому не думаю, что он этого заслужил», — приводит слова Руне Tennis World USA.

Стоит отметить, что сначала Руне протянул руку в сторону судьи, но затем покачал головой, не стал жать ему руку и ушёл в сторону своей скамейки.