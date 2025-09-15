Руне раскритиковал испанских болельщиков на Кубке Дэвиса

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне выразил недовольство поведением испанских болельщиков во время его матча с испанцем Педро Мартинесом на Кубке Дэвиса — 2025.

Руне проиграл со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (3:7). В третьем сете он подавал на победу в поединке и имел матчбол.