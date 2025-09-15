Швентек высказалась о своей дисквалификации за допинг

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вспомнила, как пропустила все азиатские турниры в 2024 году из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

© Чемпионат.com