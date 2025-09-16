Россиянка Прозорова разгромно проиграла на старте теннисного турнира в Сеуле

194-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). На старте соревнований она потерпела поражение от чешки Барборы Крейчиковой (39-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Прозорова не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Крейчиковой два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Во втором круге турнира в Сеуле Крейчикова сыграет с победительницей матча Жаклин Кристиан (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания).