Сборная Италии по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг — 2025, который проходит с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне. В матче 1/4 финала итальянки обыграли команду Китая. Итоговый счёт — 2:0.

© Чемпионат.com

В первом поединке итальянка Элизабетта Коччаретто одолела Юань Юэ. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:5. Второй поединок между Жасмин Паолини (Италия) и Ван Синьюй (Китай) остался также за представительницей Италии — 4:6, 7:6, 6:4.

Действующими обладательницами Кубка Билли Джин Кинг являются теннисистки сборной Италии. В полуфинале итальянские теннисистки встретятся с победительницами матча между сборными Испании и Украины.