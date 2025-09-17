Теннисистка Таунсенд извинилась за критику китайской кухни

Тэйлор Таунсенд принесла извинения за критику китайской кухни.

Вчера американка выразила недовольство питанием в Шэньчжэне.

«Всем привет. Хочу искренне извиниться. Я понимаю, как мне повезло быть профессиональным спортсменом – иметь возможность путешествовать по миру и знакомиться с новыми культурами. Это одна из вещей, которые я больше всего ценю в своей работе, и здесь я получила потрясающий опыт. Организаторы турнира и все вокруг были невероятно добры и гостеприимны. То, что я сказала, никак не передает моих настоящих чувств, и я искренне сожалею. Мне нет оправданий. Я стану лучше. Я очень благодарна своей стране за возможность представлять ее. Я буду работать, чтобы стать лучше. Еще раз прошу прощения», – сказала Таунсенд на видео в соцсети.

Напомним, Алена Остапенко после поражения от американки во втором круге US Open сказала ей, что у нее нет «ни класса, ни образования». После матча Таунсенд заявила, что такие высказывания оскорбительны «для спорта и целой культуры».