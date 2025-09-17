Украинка Свитолина высказалась об отстранении России от международных стартов

Украинская теннисистка 13-я ракетка мира Элина Свитолина высказалась по поводу отстранения российских спортсменов от международных стартов. Она также оценила решение не подвергать санкциям израильских спортсменов из-за политических решений их правительства.

— Россию и Беларусь быстро отстранили от Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса. Сейчас, напротив, Израиль спокойно выступает. Что думаете?

— Это решение спортивных организаций. У меня нет достаточной информации по этому поводу, но я считаю, что нельзя быть нейтральным в отношении этих действий. Некоторые говорят, что спорт вне политики, но если он используется как пропаганда, то это не так. Нельзя продвигать это через спортсменов. Уже были сделаны шаги — запретили флаги, ограничили участие, однако нужны более жёсткие меры, — приводит слова Свитолиной AS.

Сборные России по теннису не могут принимать участие в командных турнирах с 2022 года и выступают на соревнованиях без флага.