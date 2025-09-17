Российская теннисистка Шнайдер вышла во второй круг турнира в Сеуле

Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась во второй круг турнира в Сеуле.

Шнайдер, получившая пятый номер посева, на старте турнира обыграла американку Кэти Макнэлли со счетом 2:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.

Следующей соперницей Шнайдер будет победительница матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Татьяна Мария (Германия).

WTA 500. Korea Open Tennis Championships. Сеул. Хард. Призовой фонд — чуть более 1 миллиона долларов

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия, 5) — Кэти Макнэлли (США) — 2:6, 6:2, 6:4