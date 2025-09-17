ATP объявила о назначении нового генерального директора

ATP объявила о назначении Эно Поло новым генеральным директором.

© Sports.ru

Он сменит Андреа Гауденци, который временно совмещал посты председателя и гендиректора после ухода Массимо Кальвелли.

«Теннис проходит через трансформацию в формате глобального спорта и бизнеса. Возможности, которые открываются перед нами, огромны. Работая в тесном контакте с игроками и турнирами, я убедился в силе сотрудничества. Для меня большая честь возглавить ATP и помочь организации на следующем этапе роста», – сказал Поло.

Также назначение Поло прокомментировал Гауденци.