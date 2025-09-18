Диана Шнайдер не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Сеуле

Российская теннисистка 19-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла обыграть представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (64-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Счёт — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 17 минут. Шнайдер допустила три двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из семи и не выполнила ни одной подачи на вылет. Её сопернице удалось реализовать пять из семи брейк-пойнтов. Она также допустила две двойные ошибкуии выполнила один эйс.

Во четвертьфинале соревнований Сюзан Ламенс сыграет с сильнейшей в матче Катержина Синякова (Чехия) — Дарья Касаткина (Австралия).