Екатерина Александрова вышла в 1/4 финала турнира в Сеуле

Российская теннисистка 11-я ракетка мира Екатерина Александрова обыграла представительницу Франции Лоис Буассон в матче второго круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:2.

Поединок длился 2 часа 2 минуты. Россиянка допустила 12 двойных ошибок, реализовала три брейк-пойнта из пяти и выполнила шесть подач на вылет. Француженке удалось реализовать два из девяти брейк-пойнтов. Она также допустила семь двойных ошибок и не выполнила ни одного эйса.

В четвертьфинале соревнований вторая сеяная Екатерина Александрова сыграет с сильнейшей в матче Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Элла Зайдель (Германия).