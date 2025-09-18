Экс-первая ракетка мира рассказал, как живет с раком простаты

Экс-первая ракетка мира Бьорн Борг рассказал, как живет с раком простаты.

Ранее швед сообщил, что у него «очень агрессивная» форма и что он перенес операцию в прошлом году и сейчас находится в ремиссии.

Борг называет диагноз «психологически тяжелым»: «Я поговорил с врачом, и он сказал, что все очень, очень плохо. Он сказал, что у меня есть эти спящие раковые клетки, и в будущем это перерастет в борьбу. Каждые шесть месяцев я прохожу обследование. Последнее я делал две недели назад. Это то, с чем мне приходится жить».

Врачи обнаружили у Борга заболевание в 2023-м. Он сообщил, что проверялся на рак простаты на протяжении многих лет.