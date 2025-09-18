Стал известен соперник Медведева во втором круге турнира в Ханчжоу

Определился соперник российского теннисиста чемпиона ТБШ Даниила Медведева в матче второго круга турнира АТР-250 в Ханчжоу (Китай). Им стал португалец Нишеш Басаваредди, который обыграл 36-летнего хорвата Марина Чилича на старте турнира. Счёт — 6:4, 4:6, 6:3.

Матч длился 2 часа 32 минуты. За это время Чилич реализовал два брейк-пойнта из пяти и выполнил 10 подач навылет, а также допустил семь двойных ошибок. Басаваредди удалось реализовать три из пяти брейк-пойнтов. Он также допустил семь двойных ошибок и выполнил семь эйсов.

Ранее стало известно, что Медведев пригласил в свою команду шведа Томаса Юханссона и австралийца Рохана Гётцке.