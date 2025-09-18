Флавио Коболли заключил сделку с Каспером Руудом и может перекраситься в блонд

25-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли заключил сделку с 12-м номером мирового рейтинга норвежцем Каспером Руудом. Если команда Европы выиграет Кубок Лэйвера и если в воскресенье, 21 сентября, «Рома» обыграет «Лацио», то итальянец перекрасится в блонд.

Рууд: Кто должен стать блондином на туре следующим? Думаю, у меня есть парень, помимо меня, который мог бы отлично выглядеть с блондом, Флавио, он итальянец, стильный, и у него довольно светлый цвет волос для итальянца, так что он мог бы. Думаю, ему нравится эта идея. У тебя голубые глаза, Флавио? Да, у него голубые глаза.

Коболли: У всей моей семьи.

Рууд: Он точно станет блондином. У него, должно быть, есть арктические гены. Тебе стоит стать блондином. После Карлоса. Если мы выиграем, может, ты сделаешь это? Что нужно, чтобы ты стал блондином?

Коболли: Если ты мне скажешь, то возможно… «Рома» должна выиграть дерби у «Лацио» в воскресенье, и мы выигрываем (Кубок Лэйвера — прим. «Чемпионата»).

Рууд: Опасные выходные для Флавио, — приводит слова теннисистов пресс-служба ATP.