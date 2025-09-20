Рублев проиграл 88-й ракетке мира

Россиянин Андрей Рублев уступил французу Валантену Руайе в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Ханчжоу.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу Руайе, являющегося 88-й ракеткой мира и пробившегося на турнир через квалификацию. Рублев был посеян на турнире под первым номером. В четвертьфинале Руайе сыграет с американцем Лёрнером Тьеном.

Рублеву 27 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Турнир в Ханчжоу относится к категории ATP 250, призовой фонд турнира составляет $1,01 млн. В прошлом году победителем соревнований стал хорват Марин Чилич.