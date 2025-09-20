Сегодня, в ночь с 19 на 20 сентября мск, на мужском хардовом турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) завершился матч второго круга между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (второй посев на турнире) и 109-м в мировом рейтинге Нишешем Басаваредди из США. Медведев выиграл встречу в двух сетах — 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Медведев восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Басаваредди выполнил один эйс при шести двойных ошибках и выиграл свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Даниил Медведев сыграет с победителем матча между 79-й ракеткой мира Себастьяном Кордой из США и 196-м в рейтинге ATP китайцем У Ибином.