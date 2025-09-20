Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый матч с июля, победив американца Нишеша Басаваредди во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Ханчжоу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев был сильнее в двух сетах — 6:2, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 16 минут. Российский теннисист оформил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Медведев посеян на турнире в Ханчжоу под вторым номером. Россиянин занимает 18-ю строчку в рейтинге ATP.

Последний раз Медведев побеждал 30 июля на турнире в Торонто. Тогда он обыграл чеха Далибора Сврчина во втором круге. После этого он проиграл во втором круге турнира серии Мастерс в Цинциннати, а затем в первом круге US Open.

После вылета с US Open Медведев расстался с тренером Жилем Серварой, вместе с которым он работал с 2017 года. Позднее он начал сотрудничать с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.