Александрова вышла в финал «пятисотника» в Сеуле

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В матче 1/2 финала она уверенно обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову (77-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Александрова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Синяковой ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале «пятисотника» в Сеуле Екатерина Александрова встретится с шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.