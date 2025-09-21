Александр Шевченко вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Чэнду

96-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В матче 1/4 финала он одержал победу над японцем Таро Дэниэлом (168-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 6:2.

Встреча теннисистов проходила 2 часа 49 минут. За это время Шевченко сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Даниэла девять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале турнира в Чэнду Шевченко сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти, занимающим девятое место в мировом рейтинге ATP.