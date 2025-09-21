Даниил Медведев проиграл 196-й ракетке мира на турнире в Ханчжоу

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира в Ханчжоу, Китай, с призовым фондом миллион долларов. Спортсмен проиграл китайскому оппоненту Ву Ибину, который является 196-й ракеткой мира.

В четвертьфинале Медведев, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, уступил китайскому теннисисту со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 4:6. Это поражение стало первым для Медведева за три матча против этого соперника.

В полуфинале Ву Ибин встретится с чехом Далибором Сврчиной (99-й) или казахстанцем Александром Бубликом (19-й).

В этом сезоне Медведев доходил до полуфиналов в турнирах в Марселе (Франция), Индиан-Уэллсе (США) и сыграл в финале в Галле (Германия). Турнир в Ханчжоу стал четвертым подряд, на котором Медведев не смог одержать более одной победы.

До этого Медведева оштрафовали на 42,5 тысячи долларов (около 3,3 миллиона рублей) за поведение во время матча первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Речь идет о скандальном выступлении Медведева, в ходе которого спортсмен вступил в перепалку с судьей из-за недоразумения о подаче Бенжамена Бонзи. Он думал, что это вторая подача, надеясь на возможность изменить ход матча, но судья объявил, что это была первая, это и разочаровало теннисиста.