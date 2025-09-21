Россиянка Александрова проиграла Швентек в финале турнира в Сеуле

Россиянка Екатерина Александрова, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), добралась до финала турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В решающей встрече она в упорной борьбе уступила второй ракетке мира польке Иге Швентек - 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.

© Российская Газета

Александрова проводит очень хороший сезон. Прошедший финал был для нее третьим в календарном году: в феврале Екатерина завоевала титул в австрийском Линце, одолев украинку Даяну Ястремскую, а в конце августа Александрова в мексиканском Монтеррее проиграла Диане Шнайдер.

У Екатерины были неплохие шансы одолеть Швентек, но после успешного первого сета россиянка чуть сдала, чем и воспользовалась ее соперница Швентек - шестикратная чемпионка турниров "Большого шлема".

Между тем 18-я ракетка мира среди мужчин россиянин Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Ханчжоу (Китай), уступив 196-й ракетке планеты китайцу У Ибину - 7:5, 6:7 (5:7), 4:6. Встреча продолжалась три часа и две минуты.