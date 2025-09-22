Калинская и Павлюченкова поднялись в рейтинге WTA

Россиянки Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова поднялись в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Калинская переместилась с 31-й позиции на 29-ю, на ее счету 1 582 очка. Павлюченкова, неделей ранее располагавшаяся на 52-й строчке, теперь является 49-й ракеткой мира.

Лидером мирового рейтинга по-прежнему остается Арина Соболенко из Белоруссии (11 225). В тройку лучших также входят представительница Польши Ига Свёнтек (8 433), которая выиграла турнир в Сеуле, и американка Коко Гауфф (7 873).

Из россиянок в топ-100 также входят Мирра Андреева (5-е место, 4 793 очка), Екатерина Александрова (11; 3 253), которая дошла до финала турнира в Сеуле, Диана Шнайдер (19; 2 111), Людмила Самсонова (21; 2 049), Вероника Кудерметова (30; 1 563), Анастасия Потапова (59; 1 076), Анна Блинкова (71; 938), Полина Кудерметова (76; 899), Анастасия Захарова (87; 840) и Камилла Рахимова (89; 823).