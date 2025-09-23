Новак Джокович сыграет на «Мастерсе» в Шанхае в октябре

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович подтвердил своё участие на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который пройдёт с 1 по по 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в социальных сетях.

© Чемпионат.com

В 2024 году Джокович играл в финале турнира в Шанхае. Он потерпел поражение от итальянца Янника Синнера, который тогда являлся первой ракеткой мира. Матч завершился со счётом 6:7, 3:6.

Новак Джокович является лидером по количеству титулов на «Мастерсе» в Шанхае. Соревнования проходят с 2009 года, с 2020 по 2022 года турнир не проводился из-за коронавируса.