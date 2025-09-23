Бьорн Борг считает, что Джокович может выиграть 25-й турнир «Большого шлема»

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный шведский теннисист Бьорн Борг восхитился игровой формой 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича, которому в мае исполнилось 38 лет.

«Удивительно, как он в 38 лет может играть в такой теннис. Я очень впечатлён. Знаю, что он хочет взять 25-й турнир «Большого шлема». Надеюсь, он отыграет ещё один год, хотя бы следующий, если учитывать его теннис. Будет сложно с Синнером, Алькарасом и некоторыми другими игроками, но он всё равно может это сделать», — приводит слова Борга Sky Sports.

Отметим, что сам Борг ушёл из спорта в 26 лет.