Анна Блинкова уступила Барборе Крейчиковой в первом круге турнира в Пекине

Российская теннисистка 71-я ракетка мира Анна Блинкова потерпела поражение в матче с чешской спортсменкой 34-й ракеткой мира Барбарой Крейчиковой. Россиянка уступила сопернице на старте турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) со счётом 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Блинкова смогла реализовать один брейк-пойнт из двух возможных, выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку. Крейчикова допустила три двойные ошибки, реализовала пять брейк-пойнтов из шести и не выполнила ни одного эйса.

Во втором круге соревнований Барбора Крейчикова сыграет с россиянкой Екатериной Александровой. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.