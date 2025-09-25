Хачанов проиграл 38‑й ракетке мира на старте турнира ATP 500 в Пекине

Хачанов проиграл 38‑й ракетке мира Мюллеру на старте турнира ATP 500 в Пекине
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира категории ATP 500 в Пекине.
В стартовом раунде пятый сеяный Хачанов потерпел поражение от француза Александра Мюллера со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6. Игра продолжалась 2 часа 48 минут.
Следующим соперником Мюллера, занимающего 38‑е место в мировом рейтинге, станет победитель матча Бенжамен Бонци (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия).
ATP 500. China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд — более 4 миллионов долларов
Первый круг
Александр Мюллер (Франция) — Карен Хачанов (Россия, 5) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4