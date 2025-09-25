Хачанов проиграл 38‑й ракетке мира на старте турнира ATP 500 в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира категории ATP 500 в Пекине.

В стартовом раунде пятый сеяный Хачанов потерпел поражение от француза Александра Мюллера со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6. Игра продолжалась 2 часа 48 минут.

Следующим соперником Мюллера, занимающего 38‑е место в мировом рейтинге, станет победитель матча Бенжамен Бонци (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия).

ATP 500. China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд — более 4 миллионов долларов

Первый круг

Александр Мюллер (Франция) — Карен Хачанов (Россия, 5) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4