Китаянка Юань Юэ обыграла Юлию Путинцеву в первом круге турнира в Пекине
Китайская теннисистка Юань Юэ (104-я ракетка мира) одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (62-е место в рейтинге) в матче первого круга открытого чемпионата Китая. Встреча завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:3) и продлилась 1 час 20 минут.
Во время матча Юэ выполнила четыре подачи навылет, не совершила ни одной двойной ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из трёх. Юлия Путинцева не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести.
Во втором круге китаянка Юань Юэ сыграет со второй ракеткой мира, представительницей Польши Игой Швёнтек.