«Гребаные китайцы!» Музетти угодил в скандал в Пекине

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти разозлился на шумных китайских болельщиков во время своего матча первого круга на турнире ATP-500 в Пекине (Китай).

© Чемпионат.com

Он играл с французом Джованни Мпетчи Перрикаром и победил со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4.

«Эти грёбаные китайцы… они постоянно кашляют!» — сказал Музетти во время матча на итальянском языке.

После этого итальянец сымитировал кашель.

Итальянец подвергся критике в социальных сетях за своё высказывание. Его обвинили в неуважении к китайскому народу.

Во втором круге турнира в Пекине Лоренцо Музетти сыграет с французским теннисистом Адрианом Маннарино, который на старте победил Александра Бублика из Казахстана.