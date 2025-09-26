18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). На старте соревнований он обыграл британца Кэмерона Норри (34-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Медведев выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Норри один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге «пятисотника» в Пекине Даниил Медведев сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной (20-я ракетка мира).