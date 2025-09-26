Гауфф рассказала о своих китайских прозвищах

Коко Гауфф рассказала о прозвищах, которые дали ей в Китае.

Во втором круге турнира в Пекине она обыграла Камиллу Рахимову – 6:4, 6:0.

– На этой неделе многие игроки узнают свои китайские прозвища от фанатов. Нравится твое прозвище?

– Да, у меня, оказывается, целых два (улыбается). Королева Фруктового Салата – это им очень нравится (Гауфф ест фруктовые салаты во время смены сторон на матчах – Спортс’’). Еще Посол Пекина – за все хорошие слова, которые я говорила о городе. Это классно.

Мне нравится прозвище Джесс [Пегулы], оно крутое (Пегулу называют Большая Богатая Женщина, так как она дочь миллиардера – Спортс’’). Я хочу бросить вызов китайским фанатам: пусть подумают, какое животное мне подходит (смеется). Фруктовый салат – это здорово, но животное звучит круче.

Болельщики здесь потрясающие. Я получила от них подарков больше, чем на Рождество за всю жизнь. В прошлом году чемодан был забит под завязку, и было тяжело все увезти. В этот раз я специально взяла меньше вещей, чтобы оставить место. Все подарки я храню, многие игрушки украшают мой дом. Думаю, китайские фанаты самые креативные. Я их очень люблю. В этот раз приехала подготовленной – взяла дополнительную сумку, – сказала Гауфф на пресс-конференции.