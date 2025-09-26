Рыбакина вошла в топ-3 по победам на турнирах WTA в 2025 году

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла на третье место по количеству побед на турнирах WTA в текущем сезоне, обыграв американку Кэти Макнелли (90-й номер рейтинга) в матче второго круга WTA-1000 в китайском Пекине (7:5, 4:6, 6:3).

Победа над Макнелли стала для Рыбакиной 43 в сезоне-2025. Больше казахстанской теннисистки в этом году успех праздновали только лидеры мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко (56 побед) и полька Ига Швёнтек (57). В топ-5 по данному показателю также входят американка Джессика Пегула (42) и россиянка Екатерина Александрова (41).

За выход в 1/8 финала на «тысячнике» в Пекине Елена Рыбакина поборется с немецкой теннисисткой Евой Лис.