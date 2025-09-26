Кудерметова вышла в третий круг турнира в Пекине

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла венгерку Анну Бондарь во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Кудерметовой, посеяна под 24-м номером. Бондарь выступала без номера посева. В третьем круге россиянка сыграет с представительницей Чехии Марией Боузковой.

Кудерметовой 28 лет, она занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021), в паре Кудерметова выиграла девять титулов, включая победы на Итоговом турнире WTA (2022) и Уимблдоне (2025).

Бондарь 28 лет, она занимает 96-е место в мировом рейтинге. Спортсменка не имеет титулов в одиночном разряде.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1000 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является третья ракетка мира американка Коко Гауфф.