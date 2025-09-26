Бадоса выиграла первый матч с июня

Паула Бадоса обыграла Антонию Ружич во втором круге турнира в Пекине.

Матч закончился со счетом 6:3, 7:6(2).

18-я ракетка мира одержала первую победу с июньского турнира в Берлине. Тогда она прошла Эмму Наварро во втором раунде.

Испанка не играла с «Уимблдона» из-за продолжающихся проблем с подвздошно-поясничной мышцей.

В третьем круге она поборется с Каролиной Муховой или Сораной Кырстей.