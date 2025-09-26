Екатерина Александрова проиграла во втором круге турнира в Пекине

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии (34-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 2:6.

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Александрова выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Крейчиковой четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге «тысячника» в Пекине Барбора Крейчикова сыграет с американской теннисисткой Маккартни Кесслер.