«Сводит с ума»: теннисист Медведев объяснил свои срывы на корте

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что иногда на корте можно вести себя немного безумно. Его слова приводит Punto de Break.

«Многие игроки-любители подходят ко мне во Франции или Монако и говорят: «Смотри, я такой же, как и ты. Я спокойный парень в жизни, но я играю в теннис и становлюсь сумасшедшим». Теннис может свести с ума, он сводит меня с ума», — заявил Медведев.

В ночь на 25 августа российский теннисист проиграл в первом круге Открытого чемпионата США французу Бенжамену Бонзи. Медведев, уступивший сопернику два первых сета (3:6, 5:7), в третьем вырвал победу на тай-брейке, а затем всухую взял четвертую партию (6:0). Однако в пятом сете россиянин не смог дожать соперника, уступив ему 4:6.

Медведев по ходу этого матча поругался с судьей. По ходу третьего сета Бонзи совершил неудачную первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, решивший, что матч закончился. Из-за произошедшего судья принял решение дать Бонзи право перебить первую подачу, что разозлило теннисиста из России. Также по ходу игры Медведев показал непристойный жест, передразнив соперника.

В эти дни Медведев выступает на турнире в Пекине. 26 сентября он обыграл британца Кэмерона Норри в первом круге.