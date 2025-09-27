Определилась соперница Мирры Андреевой в третьем круге турнира WTA-1000

В ночь с 26 на 27 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 31-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская (29-й посев) и 48-я в рейтинге WTA испанка Джессика Бузас Манейро. Встреча закончилась победой Бузас Манейро в двух сетах — 7:5, 6:4.

© Чемпионат.com

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Бузас Манейро трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Ястремская выполнила два эйса при пяти двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

В третьем круге турнира в Пекине Джессика Бузас Манейро сыграет с пятой ракеткой мира и четвёртой сеяной российской теннисисткой Миррой Андреевой.