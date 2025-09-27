Самсонова проиграла француженке Буассон во втором круге теннисного турнира в Пекине

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла француженке Лоис Буассон во втором круге турнира в Пекине.

Самсонова, посеянная на турнире под 19‑м номером, уступила сопернице в двух сетах — 3:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.

Буассон в третьем круге сыграет с американкой Эммой Наварро.

WTA 1000. CHINA OPEN. ПЕКИН (КИТАЙ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 8,9 МЛН ДОЛЛАРОВ

Второй круг

Лоис Буассон (Франция, 19) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:4