Касаткина проиграла 81-й ракетке мира во втором круге турнира в Пекине

20-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она потерпела разгромное поражение от британки Сонай Картал (81-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 0:6.

Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Картал один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге Сонай Картал сыграет с австралийкой Майей Джойнт, которая обыграла россиянку Диану Шнайдер во втором раунде.