Теннисистка Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине

Россиянка Диана Шнайдер проиграла австралийке Майе Джойнт в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Джойнт, которая выступает на турнире без номера посева. Шнайдер была посеяна под 17-м номером. В третьем круге австралийка сыграет с победительницей матча между Дарьей Касаткиной (14-й номер посева), которая с марта представляет Австралию, и британкой Сонай Картал (без номера посева).

В других матчах игрового дня из россиян победить смогла только Анастасия Потапова, переигравшая канадку Викторию Мбоко (7:6 (7:5), 7:5). Анна Калинская проиграла Камиле Осорио из Колумбии (1:6, 6:4, 4:6), Людмила Самсонова уступила француженке Лоис Буассон (3:6, 4:6).

Шнайдер 21 год, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре спортсменка выиграла два трофея. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Джойнт 19 лет, она располагается на 36-й позиции мирового рейтинга. В ее активе два титула WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше второго круга.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1000 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является третья ракетка мира американка Коко Гауфф.