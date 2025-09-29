Синнер вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Пекине

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В 1/4 финала он одержал победу над Фабианом Марожаном из Венгрии (57-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

© Чемпионат.com

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Синнер выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Марожана три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале турнира в Пекине Янник Синнер сыграет с австралийцем Алексом де Минором, занимающим восьмую строчку рейтинга.