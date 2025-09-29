Анастасия Потапова вышла в четвертый круг турнира в Пекине

59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв в матче третьего круга турецкую теннисистку Зейнеп Сёмнез (82-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. За время матча Потапова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом птяь двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Зейнеп Сёмнез сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

За право выйти в четвертьфинал турнира в Пекине Потапова поспорит с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и китаянкой Чжэн Циньвэнь.