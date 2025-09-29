Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира в Пекине

Россиянка Мирра Андреева обыграла испанку Джессику Боусас Манейро в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под 4-м номером. В четвертом круге россиянка сыграет с победительницей матча между австралийкой Майей Джойнт и британкой Сонай Картал, которые выступают на соревновании без номеров посева.

Андреевой 18 лет, она занимает 5-е место в рейтинге WTA, на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1000 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является третья ракетка мира американка Коко Гауфф.